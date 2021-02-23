«stc» أطلقت احتفالاتها بالأعياد الوطنية بـ «إزهلها»

مال وأعمال

احتفلت شركة الاتصالات الكويتيةstc ، بالأعياد الوطنية في الكويت بإطلاق «إزهلها» ، الحملة الوطنية الهادفة وواسعة النطاق التي تسلط الضوء على المواهب الكويتية الرائدة والمؤثرة في المجتمع الكويتي.

وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، أطلقت stc إعلانها التلفزيوني الإبداعي «إزهلها»، تحت مظلة حملة وطنية متكاملة اطلقتها الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناطق الكويت، بالإضافة إلى حملتها الداخلية الموجهة للموظفين وفريق العمل.

وتعبَّر كلمة «إزهلها»، المصطلح المتعارف عليه، عن رسالة stc للشعب الكويتي مفادها «أبشر، فالكويتي يعتمد عليه». وتهدف الى التعبير عن شعور الشركة الراسخ بالوطنية، كما تسلط الضوء أيضًا على المواهب الكويتية التي كرست وقتها وجهدها لنشر التأثير الإيجابي في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال مبادرتها متعددة الانشطة، تعرب stc عن سعادتها وفرحتها بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ساعية الى نشر الفرحة والبهجة في قلوب اهل الكويت، حتى وان كان احتفال هذا العام مختلفاً عن غيره من الأعوام. ولتحقيق البهجة واضفاء روح الأعياد الوطنية، أطلقت stc أنشطة على منصاتها الرقمية تستهدف جذب الجمهور للاشتراك في العديد من المسابقات التي سيحصل الفائزون فيها على مجموعة متنوعة من الهدايا والجوائز.

وقامت stc بإنتاج العمل الفني الوطني «إزهلها»، بمشاركة المطرب المحبوب إبراهيم الحكمي، ومواهب كويتية مؤثرة وابطال في مختلف المجالات، من بينهم موهبتان اثنتان من عائلة stc المتميزين، أسيل الشاهين حكم دولي معتمد لرياضة التنس، ومحمد المراغي لاعب منتخب الكويت لهوكي الجليد، وذلك لتسليط الضوء على انجازاتهم ومدى حبهم واعتزازهم العميق لهذا الوطن، بالإضافة الى الدور الشجاع للصفوف الأمامية. وبهذه المناسبة، أعربت stc عن امتنانها وتقديرها ايضاً للجهد الذي قام به فريق العمل في AM Agency و Vision Visuals لجهودهم التعاونية في إنتاج العمل الفني الذي تلقى ردود فعل إيجابية من الجمهور. وتقدمت stc بشكر خاص لوزارة الداخلية على تعاونهم، وكذلك لكل من الفارسة شريفة العوضي، والفنان حمد الحميضان الملقب بـ «بيكاسو الصغير» من قبل بي بي سي، وفريق تراحم التطوعي، والرياضي فهد الجارالله، وإبراهيم اللنقاوي وعبدالرحمن العوضي أبطال منتخب الكويت للتنس، وأسيل الشاهين، ومحمد المراغي. وفي تعليق لها حول الحملة، قالت دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc، «في البداية نود في stc ان نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح - حفظهما الله ورعاهما بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية». وأكدت الجاسم: «نكرس هذا الإنتاج لشعب الكويت، وتسليط الضوء على المواهب والنماذج المشرفة التي لها تأثير إيجابي على المجتمع وأسهموا في حمل راية الكويت عالية عبر مختلف المحافل. نحن نؤمن بشدة بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المجتمع تماشياً مع مهمتنا المتمثلة في تقديم الدعم للمجتمع المحلي وشعب الكويت، ونعد بمواصلة المشاركة في المبادرات التي من شأنها أن تترك أثراً مفيداً طويل الأمد للأجيال القادمة . وتعليقًا على الفيديو الترويجي، لفتت الجاسم إلى ردود الفعل الإيجابية التي تولدت من الجمهور بشأن المفهوم الكامن وراء الإنتاج، والذي يعكس القيم التي تحملها stc وتقديرها العميق لشعب الكويت، مشيرة الى انه عندما يتعلق الأمر بالكويت، فإن stc لن تدخر جهداً لتعكس التقدير الحقيقي الذي تكنّه لها.

