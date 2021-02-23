إصابة 3 وزراء مصريين بـ«كورونا»

عربيات ودوليات

اعلنت الحكومة المصرية عن اصابة ثلاثة وزراء بفيروس كورونا وهم وزراء المالية د. محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير العدل المستشار عمر مروان. وأكدت الحكومة ان الوزراء الثلاثة يمارسون مهام عملهم من المنزل وسيعودون للعمل قريبا.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، د. هالة زايد، ان مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة ان مصر بصدد استلام 8.6 ملايين جرعة من لقاحات «استرازينيكا» وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال بقية الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح «سينوفارم».

