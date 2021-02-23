اتصالات «الباب الخلفي» بدأت بين واشنطن وطهران

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واشنطن - طهران - الوكالات: كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان بلاده بدأت اتصالات مع ايران بخصوص الأميركيين المحتجزين لديها، ولن تقبل حلولا طويلة الأمد، في حين نفت الخارجية الايرانية ما وصفته بـ«مزاعم» سوليفان.

وفي مقابلة مع شبكة «سي بي اس نيوز» الأميركية، قال سوليفان ان رسالة بلاده القوية للايرانيين هي «لن نقبل حلولا طويلة المدى بينما تواصل طهران احتجاز الأميركيين بشكل غير عادل وغير قانوني». وأكد ان بلاده تعتزم مواصلة المطالبة باعادة اولئك الأميركيين بأمان الى ديارهم، مشيرا الى ان «هذه الكارثة الانسانية اثارت الغضب التام والمطلق لدى الأميركيين». وشدد على ان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعتبر ملف الأميركيين المحتجزين في ايران اولوية. وفي حين لم يحدد سوليفان عدد المحتجزين، فان وسائل اعلام اميركية قالت انهم 3، وهم ساماك نيامازي، رجل اعمال يحمل الجنسية الايرانية والأميركية، احتجز مع والده الثمانيني منذ 2016، وحكم عليهما بالسجن 10 اعوام بعد ادانتهما بـ«التجسس» لحساب الولايات المتحدة.

وفي حالة مماثلة، يقضي الايراني الأميركي مراد طهباز، عضو منظمة للدفاع عن البيئة، حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة». في المقابل من جهتها نفت الخارجية الايرانية،، ما وصفته بـ«مزاعم» سوليفان بشأن اجراء مفاوضات بين البلدين حول السجناء الأميركيين. ونقلت وكالة «تسنيم» المحلية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قوله ان «سوليفان زعم في مقابلة تلفزيونية ان الحكومة الأميركية بدأت في الاتصال مع المسؤولين الايرانيين بشأن الرهائن الأميركيين»، موضحا ان الخبر «غير صحيح، ولا يوجد حوار مباشر بين طهران وواشنطن في اي مجال». وتابع خطيب زاده قائلا ان «أولويتنا هي الافراج عن السجناء الايرانيين في الولايات المتحدة». وكان موقع اخباري ايراني قال الأحد ان اي اتصال بين طهران وواشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين في ايران تم عبر السفارة السويسرية التي تدير المصالح الأميركية وليس من خلال اي اتصال مباشر. ونقل الموقع التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني عن مصدر لم يسمه قوله ان «الحكومة الايرانية لم تناقش قضية المحتجزين الأميركيين مع واشنطن. جميع الرسائل تم تبادلها عبر السفارة السويسرية في طهران».

