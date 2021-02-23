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خطة التطعيم الفلسطينية تواجه نقصاً تمويلياً حاداً


حذر البنك الدولي في تقرير امس من ان خطة التطعيم الفلسطينية ضد «كوفيد-19» تواجه نقصا في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار. وقال البنك ان اسرائيل، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وأضاف انه «من اجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والاسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لـ«كوفيد-19».
وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20% من الفلسطينيين من خلال برنامج «كوفاكس» لتقاسم اللقاحات. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات اضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60% من السكان.
وقال البنك الدولي ان تقديرات التكلفة تشير الى ان «هناك حاجة الى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 % من السكان ويوجد منها حاليا نقص يبلغ 30 مليون دولار.


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