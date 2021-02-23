«اتفاق مؤقت» ينقذ مفاوضات «النووي الإيراني»

عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: بحث وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي امس في بروكسل جهود الوساطة لحل الخلاف الأميركي الايراني حول الاتفاق النووي، في حين اكدت طهران انها تدرس مقترحا اوروبيا بشأن مشاركة واشنطن في اجتماع مرتقب للدول الموقعة على الاتفاق النووي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان «اتصالات دبلوماسية مكثفة تجري بشأن الاتفاق النووي مع ايران، تشمل العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة». وفي تصريحات قبيل بدء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اكد بوريل ان هذه الاتصالات تهدف الى بحث امكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، التي قال ان من شأنها حث طهران على الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق. وانضم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ويأتي هذا الاجتماع بعد دعوة ايران دولَ الاتحاد الأوروبي الى القيام بدور الوساطة مع الادارة الأميركية الجديدة بشأن الاتفاق النووي. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى ضمان عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق، وتنفيذ ايران كامل التزاماتها في هذا الاطار. وتتزامن التحركات الأوروبية مع اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» انها توصلت الى اتفاق فني مؤقت مع ايران بشأن عمليات تفتيش المنشآت النووية الايرانية. وبموجب الاتفاق ستواصل الوكالة الدولية عمليات التفتيش الضرورية لمدة 3 اشهر، كما ستواصل طهران تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة، التي تسمح بمراقبة منشآتها النووية المعلنة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان بلاده ستوقف العمل بالملحق الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اعتبارا من اليوم، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل اليه امس، وسيتم تنفيذه في اطار قرار البرلمان الايراني. وقال المتحدث ان الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافايل غروسي ادت الى تحقيق «انجاز دبلوماسي مهم جدا وانجاز تقني مهم جدا» للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية. وأكد زاده ان «على ادارة جو بايدن اتخاذ القرار اذا كانت تريد الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة ام لا». من جهة اخرى، اكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان بلاده مستعدة للتوصل الى اتفاق ملزم مع ايران اذا عادت الى التزاماتها. وقال سوليفان في تصريحات صحافية ان ايران لم تجب بعد على دعوة التفاوض، وانها «في عزلة حاليا وليست الولايات المتحدة»، مضيفا ان «الكرة الآن في ملعبها». وشدد المسؤول الأميركي على ان ادارة الرئيس جو بايدن تعتقد ان الدبلوماسية افضل وسيلة لمنع طهران من الوصول الى امتلاك قنبلة نووية.

