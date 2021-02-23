البرلمان الإيراني يهدد بمحاكمة روحاني

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طهران - الوكالات: عارض نواب بالبرلمان الايراني الاتفاق ايران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من اليوم بينما هدد نواب اخرون بمحاكمة الرئيس الايراني حسن روحاني اذا لم يطبق قانون وقف التفتيش كاملا.

وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني، ان الحكومة تريد «خداع النواب»، ودعا الى الالغاء الفوري لاتفاق ايران والوكالة. وأضاف ان «الاتفاق المبرم بين ايران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب ان يمزق، والا فان الرئيس (حسن روحاني) سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان». بينما قال النائب محمد حسن اصفري، ان «الحكومة ليس لها الحق في التوصل الى اتفاق مخالف لقرار البرلمان وان عدم تنفيذ القرار يعد جريمة».

أما النائب مالك شريعتي نياسر، فقال انه «بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل».

من جهته اعلن سفير ايران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب ابادي، انه لن يتم منح الوكالة اي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الالزامية. وقال غريب ابادي في بيان صحافي امس ان «ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول الاضافي وعمليات الوصول الى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط». وأضاف: «وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الايراني لن يتم منح الوكالة اي تصريح للتفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات».

