ترامب يخطط للسيطرة على الكونغرس!

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واشنطن - الوكالات: أعلن ما يقرب من نصف الجمهوريين، انهم سيتخلون عن الحزب بتنظيمه الحالي وينضمون الى حزب جديد اذا كان الرئيس السابق ترامب هو زعيمه، وفقاً لاستطلاع جديد. وأظهر استطلاع اجرته جامعة «سوفولك» و«يو اس ايه توداي» ان 46% من الجمهوريين قالوا انهم سيتخلون عن الحزب الجمهوري وينضمون الى حزب ترامب اذا قرر الرئيس السابق انشاء حزب جديد. بينما قال 27% فقط انهم سيبقون مع الحزب الجمهوري، وأشار الباقون الى انهم لم يتخذوا قراراً بعد. وقال رجل جمهوري وصاحب شركة صغيرة من ميلووكي للصحيفة «نشعر ان الجمهوريين لا يقاتلون بما فيه الكفاية من اجلنا، وكلنا نرى دونالد ترامب يقاتل من اجلنا بأقصى ما يستطيع، كل يوم ولكن بعد ذلك هناك الجمهوريون المؤسسون الذين يتفقون فقط مع الديموقراطيين المؤسسيين، وهم لا يتراجعون ابداً». من جهة ثانية، قال كبار مستشاري ترامب انهم يركزون على مساعدة انتخاب المحافظين في الكونغرس. وقال جيسون ميللر احد كبار مستشاري ترامب، لصحيفة «The Hill» ان «هدفنا هو استعادة مجلسي النواب والشيوخ. سننظر في المقاعد المفتوحة، والمقاعد التي يسيطر عليها الديموقراطيون، وربما هناك اماكن نبحث فيها عن ترقيات والمزيد من الأصوات الصديقة. ليس لدي اي فكرة عن سبب قرار ماكونيل بالهجوم على الرئيس بهذه الطريقة، ولكن عندما تفعل ذلك، يمكنك ان تتوقع الرد». ولم يشر ترامب الى تفاصيل مستقبله السياسي ولكن بعد تبرئته في محاكمته الثانية، اصدر توبيخاً لاذعاً للقيادة الجمهورية، وتحديداً زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. ولم يصوت ماكونيل لادانة ترامب، مشيراً الى عدم دستورية ادانة رئيس لم يعد يشغل منصباً، لكن بعد تصويت مجلس الشيوخ على البراءة، قال ماكونيل ان ترامب مسؤول «أخلاقيا» عن اعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير لمؤيديه في مبنى الكابيتول، وألمح الى محاكمة جنائية محتملة للرئيس السابق على جرائم مزعومة ربما ارتكبها في منصبه. وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ في ذلك الوقت «لم يفلت من اي شيء بعد». ويبدو ان الأجواء ما بين اقوى مرشحين رئاسيين عن الحزب الجمهوري لعام 2024 متوترة جداً، فقد علمت قناة «فوكس نيوز» ان نائب الرئيس السابق مايك بنس رفض دعوة لحضور «مؤتمر العمل السياسي» المحافظ لهذا العام والذي سيحضره الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال مصدران لشبكة «فوكس نيوز» ان ترامب يخطط لالقاء كلمة يوم الأحد 28 فبراير في المؤتمر الذي ستنطلق اعماله يوم الخميس القادم في اورلاندو بولاية فلوريدا.