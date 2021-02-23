الهنداوي: المراقبة الدولية للانتخابات مطلبٌ عراقي معلن

عربيات ودوليات

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، د. حسين الهنداوي، انه لم يعد هناك مبرر تقني أو لوجستي لتأجيل الانتخابات وهذا ما يبشر به التقدم والحيوية في عمل المفوضية على أمل حل مشكلة المحكمة الاتحادية قريبا كما تعهد مجلس النواب.

وقال الهنداوي في حوار مع «النهار»، إن اجراء انتخابات عادلة ونزيهة هي فرصة تاريخية فعلاً امام العراق والعراقيين للخروج من الوضع الصعب الذي نعانيه كنتيجة لنظام المحاصصة الحزبية المقترن بهيمنة المصالح الشخصية والفئوية الضيقة وتفشي الفساد بأسوأ اشكاله الإدارية والاقتصادية.

كما اكد الهنداوي أن الهدف من المراقبة الأممية هو توفير ضمانات إضافية لسلامة الانتخابات وتأكيد مراعاتها للمعايير الدولية ولتحقيق العدالة بين المتنافسين وكل ما من شأنه إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.. وإلى نص الحوار:

10 أكتوبر المقبل موعد مبدئي وليس نهائيا لإجراء الانتخابات التشريعية بعد العدول عن موعد 6 يونيو، وهناك من يروج ألا انتخابات خلال العام الحالي.. ما تعليقك؟

تحديد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو كان قبل احد عشر شهراً من الموعد وهي فترة اكثر من كافية لإجراء الانتخابات من وجهة نظر مهنية. وبالفعل أعلنت مفوضية الانتخابات قدرتها على اجرائها اذا تم اصدار القانون وتوفرت التخصيصات المالية، لكن تأخر مجلس النواب في إقرار عدد وشكل الدوائر الانتخابات، أدى الى الضغط على الجدول الزمني للعمليات الانتخابية وخاصة على فترة تسجيل التحالفات والمرشحين فضلا عن لزوم اكمال التسجيل البايومتري للناخبين. الآن وبعد تمديد الفترة حتى 10 أكتوبر استجابة لطلب المفوضية وإقرار القانون لم يعد هناك مبرر تقني أو لوجستي لتأجيل الانتخابات وهذا ما يبشر به التقدم والحيوية في عمل المفوضية على امل حل مشكلة المحكمة الاتحادية قريبا كما تعهد مجلس النواب.

التصريحات التي تتكهن بعدم اجراء الانتخابات هذا العام هي مجرد تكهنات وقد تعبر عن مواقف سياسية وهي عموما تقترن بكل عملية انتخابية وقد تكون أحيانا جزءا من حملات انتخابية استباقية.

فرصة تاريخية

الرئاسات الثلاثة تحدثت مؤخراً عن فرصة تاريخية، برأيك إلى أي مدى تستطيع الحكومة توفير الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات؟

اجراء انتخابات عادلة ونزيهة هي فرصة تاريخية فعلاً امام العراق والعراقيين للخروج من الوضع الصعب الذي يعانيه معظمهم كنتيجة لنظام المحاصصة الحزبية المقترن بهيمنة المصالح الشخصية والفئوية الضيقة وتفشي الفساد بأسوأ اشكاله الإدارية والاقتصادية. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جاد كليا في تعهده بتوفير متطلبات نجاح الانتخابات المبكرة وفي تأكيده بلا كلل على ضرورة ان تكون نزيهة وحرة وتراعي المعايير الدولية. وقد اوعز فعلا إلى السلطات الرسمية بتقديم كل الدعم والتسهيلات للمفوضية.

رئيس الجمهورية دعا إلى عقد سياسي جديد، هل ستساهم الانتخابات في تحقيق هذا الهدف؟

الانتخابات في كل العالم اما ان تكون حرة ونزيهة او لا معنى لها. وهذا ينطبق على العراق طبعا. الانتخابات بذاتها لا تمثل عقدا سياسيا في أي مكان إلا اذا كان المقصود تعاقد الأطراف السياسية لا سيما المهيمنة على العمل فعلاً لضمان شفافية الانتخابات ونظافتها من الخروقات والانتهاكات واحترام نتائجها. نحن نراهن على جدية وضمير القوى الوطنية العراقية والتزامها بتعهداتها لكن على مفوضية الانتخابات القيام بمهامها على اكمل وجه وتوفير أقصى درجات الشفافية في عمل موظفيها وفي تطبيق القانون والنظم والتعليمات، إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول الخروقات والتزوير والتأثير على نتائج الانتخابات.

ضمانات إضافية

كيف ستكون مهمة الأمم المتحدة رقابية أم إشرافية؟

رئيس الوزراء شدد على افضل شكل من المراقبة الأممية وهذا ما دعت إليه بالفعل رسائل وجهها وزير الخارجية الى الأمم المتحدة التي تدرس الطلب العراقي حاليا. والهدف هو توفير ضمانات إضافية لسلامة الانتخابات وتأكيد مراعاتها للمعايير الدولية ولتحقيق العدالة بين المتنافسين وكل ما من شأنه إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.

ما الإجراءات المتخذة محليا ودوليا لمنع التزوير؟

هناك عدة إجراءات يمكن ان تمنع التزوير اذا طبقت معا وبجدية في مقدمتها الاعتماد على النظام البايومتري حصراً في تسجيل الناخبين والتصويت والتحقق من البطاقات الانتخابية ونقل النتائج والشكاوى، ومنها ايضا اعتماد المراقبة بأشكالها الوطنية عبر شبكات محترفة والمراقبة الدولية المهنية عن طريق الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن الضروري أيضا تفعيل قانون الاحزاب والنظام الخاص بالجرائم الانتخابية وتحجيم المال السياسي.

مهمة كبيرة تقع على عاتق الحكومة لإقامة انتخابات نزيهة؟

بلا شك لأن نزاهة الانتخابات مطلب شعبي واسع، والحكومة عازمة على النهوض بمهماتها وقد باشرت بتشكيل لجان حكومية لدعم عمل مفوضية الانتخابات فيما تقوم القوات الأمنية بتوفير الحماية للفرق الجوالة المكلفة بتسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية. وتظل على مجلس النواب مهمة حل مشكلة قانون المحكمة الاتحادية باعتباره السلطة التشريعية الحصرية.

انتخابات الخارج

ماذا بشأن انتخابات العراقيين بالخارج في ظل جائحة كورونا؟

الدستور العراقي يمنح الحق لكل العراقيين المؤهلين في المشاركة في الانتخابات وهذا يشمل العراقيين في كل مكان اذا توفرت الإمكانات اللوجيستية والصحية طبعا. وبالفعل تطرح جائحة كورونا مشاكل مختلفة في الوقت الحاضر وننتظر من الجهات المعنية قرارا نهائيا في هذا الشأن.

كثير من الدول والمنظمات الدولية أبدت رغبتها في مساعدة العراق لمراقبة العملية الانتخابية.. ما تعليقك؟

بالفعل وجهت مفوضية الانتخابات دعوات إلى عشرات الدول والهيئات الدولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، وكثير من الدول أبدت رغبتها في المساندة والمراقبة من بينها الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا.

المراقبة الدولية مطلب عراقي معلن وهي موجودة في العديد من دول العالم والحقيقة أن موقف الامم المتحدة داعم للعراق في اجراء انتخابات نزيهة وكانت لنا لقاءات مع وفد من الاتحاد الأوروبي الذي زار العراق أخيراً لبحث المساهمة الاوروبية في مراقبة الانتخابات.

هل المفوضية ستنجز مهامها وخاصة البطاقات البايومترية؟

التحضيرات اللوجيستية للمفوضية «في تقدم متواصل لاسيما بعد أن وضعت الجدول الزمني والتوقيتات الفنية الزمنية لإجراء العملية الانتخابية في العاشر من اكتوبر القادم بموازاة تسريع تحديث سجل الناخبين البايومتري لنحو خمسة وعشرين مليون ناخب وعملية توزيع البطاقة لمن لم يستلمها بعد، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وفتح مجال أوسع لمشاركة أكبر عدد من التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين.

ماذا عن تأمين الانتخابات لاسيما في المناطق الرخوة امنياً؟

المسؤولية تقع على الحكومة في توفير بيئة آمنة وحرة للانتخابات عبر جميع الإجراءات الممكنة وفي مقدمتها تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنـة 2015 لا سيما المادة 32 التي تحظر استخدام العنف والسلاح خارج سلطة الدولة، ورفض التدخلات الخارجية والداخلية المسيئة لنزاهة العملية الانتخابية فضلا عن تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها.

