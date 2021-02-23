أبناء المصريين.. الحكومة تعلق التنمية على مشجب السكان

عربيات ودوليات

تواصل الجدل الاجتماعي وعلى وسائل التواصل والشبكات الاعلامية في مصر حول تعليقات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول التنمية وارتباطها بالزيادة السكانية.

وكان السيسي، اعتبر الثلاثاء الماضي، أن «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا». وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها الرئيس السيسي من خطورة النمو السكاني، لكنه كشف أن الحكومة تعمل على وضع وتنفيذ برنامج للحد من الزيادة السكانية.

وبحسب نائبة وزير الصحة السابقة ورئيسة قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مايسة شوقي، فإن ملف السكان كان يعاني من منظور أحادي وكشفت شوقي، التي أشرفت سابقا على الاستراتيجية القومية للسكان، أن «ما يتم عمله حاليا هو أن تكون هناك خطة قوية محكمة تشترك فيها وزارات الصحة والتضامن والداخلية والقوات المسلحة والتربية والتعليم والتعليم العالي لتنفيذ حزمة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال آليات مختلفة تتكامل في تجديد الرؤية والتغطية الشاملة خاصة في القرى المحرومة من الخدمة».

بدوره قال نائب وزير الصحة لشؤون السكان طارق توفيق، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة، التي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي فى مصر، لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية والازدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية والحالة التعليمية والتحصيل الدراسي».

كلفة الفرد

وأثار تصريح وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بأن الفرد المصري يكلف الدولة 1.5 مليون جنيه حتى يبلغ السبعين عاما، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت شوقي إلى أن الهدف هو «إصلاح الملف والارتقاء بنوعية حياة الفرد المصري والاهتمام بتعليمه والخدمة الصحية والرعاية للمرأة المعيلة وتقديم الخدمات لها سواء الصحية أو رعاية أولادها وتقديم المزيد من الدعم النقدي المباشر والعيني». وحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، فإن عدد المصريين وصل إلى 101 مليون و544 ألف نسمة. وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة. ويقول أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، حمدي عرفة، لموقع قناة «الحرة» إن مصر لديها مولود كل 13 ثانية وتقريبا يزداد معدل المواليد سنويا بمليونين و350 ألف نسمة»، لكن السيسي قال إنه «ما لم يصل النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة.. لن نشعر أبدا بجهود الدولة في التنمية».

خطط مستقبلية

وعلقت شوقي أنه «بالطبع من الصعب تنفيذ هذا الهدف خلال عام أو عامين، لكن لو وضعنا هذا الهدف أمامنا سنتمكن من الوصول إليه بالتدريج، لدينا رؤية مستقبلية وخطط وأهداف لأعوام 2025، ثم 2030، ثم 2032، لذلك هناك إعداد لخطة جيدة والحكومة كلها تعمل بمؤشرات رقمية». وقال الدكتور، طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، في تصريحات صحافية إنه تم عمل خريطة بالأماكن التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية وتم وضع برامج لها لخفض الكثافة السكانية».

وأكدت شوقي من من ضمن البرنامج الذي تعمل عليه الحكومة أنه ستكون هناك «استراتيجية إعلام سكاني» قد تغير المفاهيم «ليؤدي كل دوره»، وشددت على أهمية وقوف وزارة الأوقاف والكنيسة والإعلام لجانب دعم الملف السكاني.

