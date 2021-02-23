الثلاثاء 23 فبراير 2021 ,12 رجب 1442
رقم العدد:
4223
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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مال وأعمال
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