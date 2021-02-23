تحدي الصقيع والأمزجة لتلقيح المسنين

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تحدى الطبيب سيرغان سراج أوغلو وفريقه الاجواء الثلجية والطرق الوعرة والامزجة المتقلبة لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لكبار السنّ في قرية إماملي الواقعة في جبال محافظة فان شرقي تركيا حيث يسود الصقيع هذه الايام.

وبعد إعطاء الشخص الجرعة الأولى من لقاح «كورونافاك» الصيني، ينتظر الفريق لمدة ثلاثين دقيقة يحتسي خلالها الشاي في المنازل المتواضعة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية. ويقول د. سراج أوغلو «واجهنا حالات لاشخاص رفضوا تلقي اللقاح». ويحاول الطبيب النظر إلى الأمور بإيجابية. فيقول «بشكل عام في القرى الصغيرة إلى هذه الدرجة، سُجّل عدد قليل جداً من الإصابات. وذلك بفضل التباعد الاجتماعي في الطبيعة، في الهواء الطلق». ويضيف «علاوة على ذلك، في الشتاء تنقطع القرى جغرافياً عن المدينة، ما يعني أن الفيروس ينتقل بشكل أقلّ».

