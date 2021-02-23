طلاق كيم.. مليارا دولار للتسوية

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ذكرت تقارير إخبارية أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ستوثق طلاقها من مغني الراب، كاني ويست، على شاشة التلفزيون، التي نالت الشهرة فيه. وتبلغ قيمة طلاق الزوجين المرتبطين منذ 7 أعوام أكثر من 2 مليار دولار أميركي، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومن المتوقع أن تتحدث كارداشيان (40 عاما) عن الطلاق في الموسم الأخير من برنامج «إي»، الذي يتحدث عن حياتها.

ورصدت الكاميرات بعضا من ملامح المشكلات الأسرية بين كارداشيان وويست. وقال أحد المصادر إن الطلاق سيكون موضوع الحلقات الأخيرة من البرنامج «إي». وذكرت الصحيفة البريطانية أن العائلة وقعت صفقات مربحة مع خدمتين تلفزيونتين، ومن المتوقع أن يسلط برنامجي الخدمتين في 2021 الضوء على الخلاف بين الزوجين اللذين يحظيان بشهرة واسعة. في المقابل، ذكرت تقارير صحافية أن الطلاق سيكون موضوع البرنامجين الجديدين اللذين لم يصورا بعد.

ويجري الانفصال بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، وفق التقارير.

