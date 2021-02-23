فجيعة أميركا بـ 500 ألف نقطة سوداء

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خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» صفحتها الأولى بالكامل لنشر صورة تبرز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد.

وقامت الصحيفة الأميركية الشهيرة بوضع 500 ألف نقطة باللون الأسود على صفحتها الأولى، وهو نفس عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية جراء الوباء.

وقالت «نيويورك تايمز»، إن كل حالة وفاة تركت أعدادا غير معروفة من المشيعين، وخسارة هائلة في المدن والبلدات المختلفة، وخلفت كل وفاة فراغا في المجتمعات المختلفة في أميركا، ووجد الأحياء أنفسهم بين أماكن شاغرة كان يشغلها من قبل أزواجهم او آبائهم أو جيرانهم أو أصدقائهم، يمثلون 500 ألف وفاة بفيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.

ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات في العالم أجمع.

كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة. وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عدد القتلى الأميركيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية، الذين لم يتجاوز عددهم 405 آلاف قتيل.

