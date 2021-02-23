4 عادات خطأ تجنبها عند شرب الماء

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قد ترى أشخاصا يشربون الماء بواسطة كأس، وهي الطريقة الاعتيادية، ومنهم من يشربه من الزجاجة مباشرة، جالسا أو واقفا أو نائما دون إدراكهم أخطاء يتم ارتكباها تحرمهم الاستفادة من فوائد الماء التامة، وقد تؤدي لأمراض خطيرة أو حتى الوفاة. وهناك 4 طرق للتأكد من أن مياهك صالحة للشرب حتى لا تخاطر بصحتك: 1 كميات كبيرة.. الخطأ الأكثر شيوعا هو الإفراط في شرب المياه، والذي قد يؤدي إلى الشعور بالصداع وصعوبة التركيز وتشويش الرؤية، نتيجة لانخفاض مستويات الصوديوم بالجسم. 2 الشرب واقفاً.. أيضا من العادات الشائعة، لذلك يجب الحرص على تناول الماء أثناء الجلوس، لأن شربه واقفًا له آثار جانبية أبرزها إصابة العاصرة، وهي العضلة التي تربط المريء بالمعدة، بالجروح، وعسر الهضم، والإضرار بصحة الكلى. 3 الماء المثلج.. هذه العادة الخطأ تسبب الإصابة بحساسية الأسنان والصداع النصفي، بالإضافة إلى تعذر الارتخاء، وهي حالة مرضية يواجه أصحابها صعوبة في بلع الطعام والشراب. 4 الماء الساخن.. يخفف من تركيز العصارة الهضمية في المعدة، ما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.