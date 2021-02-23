سمو الأمير تلقى رسالة خطيّة من الرئيس المصري

وطن النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر رسالة خطية موجهة الى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت من أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالاضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت طارق القوني أمس الاثنين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

