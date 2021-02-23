وزير الدفاع التقى سفراء مصر وتركيا والولايات المتحدة

وطن النهار

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أمس مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ألينا رومانوسكي وسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة طارق القوني وسفيرة جمهورية تركيا الصديقة عائشة كويتاك كلا على حدة التعاون المشترك. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحافي انه تم خلال اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. حضر اللقاءات رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصالح.

