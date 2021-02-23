سلطان بن سعد: مكانة الكويت مرموقة إقليمياً ودولياً بجهود أجيالها المتعاقبة

وطن النهار

نوَّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود باستمرار الكويت بدورها النشط في المجتمع الدولي بعد خروجها من محنة العدوان عام 1990 ومضيها نحو الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وقال السفير في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 60 ويوم التحرير الـ 30 لدولة الكويت أنه يصادف هذا العام مرور 60 عاماً على استقلال الكويت الشقيقة والذي يذكرنا بجهود الاجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاماً ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة اقليمياً ودولياً.

كما يصادف الذكرى الثلاثين ليوم التحرير المجيد الذي يذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الكويت الأبي وشهداؤه الأبرار خلال فترة الغزو المريرة، ومثل ذلك اليوم بداية مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر، خرجت فيها من محنة العدوان والاحتلال واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتعافى من آثاره وتتجاوزها لتواصل مسيرة النمو والازدهار وتستمر في دورها النشط كعنصر فعال في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار اقليميا ودوليا. ويسرني بهذه المناسبة ان اتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشقيقة، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولشعب وحكومة الكويت بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية المجيدة.

متداركاً كما يسرني أن أؤكد على متانة العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والكويت في عهود حكام الدولتين الشقيقتين الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما وصولاً الى عهدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهي علاقات تزداد وثوقاً يوما بعد يوم حتى أصبحت مثالاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وفي الختام، أدعو الله -عزوجل- أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.

