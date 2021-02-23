مطران الأرمن: محظوظون بالعيش في الكويت.. دار أمن وأمان

وطن النهار

تقدم الارشمندريت بدروس مانويليان مطران الأرمن في الكويت والدول المجاورة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد صاحب الأيادي البيضاء بمناسبة الذكرى الـ60 للعيد الوطني والعيد الـ30 للتحرير، وكذلك مهنئاً سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وكل قيادات ورجالات الكويت وشعب الكويت الأبي صاحب التاريخ الوطني المشرف.

وقال مطران الأرمن إننا واثقون أن الكويت ستستمر في الازدهار والتطور تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. حيث ستواصل الكنيسة الأرمنية تعاونها بشكل وثيق مع الكويت لتعزيز علاقاتها الثنائية المتينة على جميع الأصعدة.

وعن الجالية الأرمنية في الكويت قال مطران الأرمن ان اللسان يعجز عن وصف ما يلاقونه من حفاوة وتكريم وأمن وأمان وحرية مطلقة على أرض الانسانية، اذ نعد أنفسنا محظوظين بالعيش في الكويت لأن الأرمن في الكويت ينعمون بالكثير من الأمور التي لا يستطيع كثير من المقيمين في دول المنطقة الحصول عليها في بلادهم، لأن الكل في الكويت سواسية كأسنان المشط ويرجع ذلك الى أن المجتمع الكويتي يتميز بالتعايش المشترك بين الأديان، ويرجع ذلك الى حرص الكويت حكومة وشعباً على أمن واستقرار كل من يعيش على أراضيها. ولا يسعنا إلا الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد ومختلف القيادات الحكومية والشعبية على حُسن استضافتهم ووفادتهم للأرمن في الكويت طوال سنوات.

ولا ننسى الأيادي البيضاء للكويت حكومة وشعباً وخاصة ما تقدمه الكويت للشعب الأرميني من مساعدات انسانية وعلاقات رسمية قوية.

وختم مطران الأرمن متمنياً التوفيق والسداد لسمو أمير البلاد، داعياً لسموه بموفور الصحة والنجاح، وأن يحفظ الكويت من كل سوء ويزيل البلاء وتعود الحياة للكويت صاحبة القلب النابض للخليج.

