مشعل الجابر بحث مع عبدالفتاح العلي تكثيف حملات الاشتراطات

وطن النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه امس الرئيس الميداني لفريق تطبيق الاشتراطات الصحية الفريق م. عبدالفتاح العلي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بما ينسجم مع تزايد حالات الاصابة بهذا الفيروس وارتفاع مؤشرات العدوى به، وطلب الجابر بضرورة تكثيف جهود عمل هذا الفريق والحزم والجدية بتنفيذ الحملات وتكثيفها في مناطق محافظة الفروانية نظراً لعدم التزام البعض بالاشتراطات الصحية.

هذا وتم التنسيق مع العلي بعمل عدة حملات داخل المحافظة وتقديم جميع التسهيلات لعمل هذا الفريق.

وفي نهاية اللقاء تقدم الشيخ مشعل الجابر بشكره الجزيل للعلي ولجميع فريق العمل التابع له على المجهود الذي يقومون به، سائلا الله العلي القدير ان يديم على دولتنا الحبيبة والأمة الاسلامية والعالم اجمع نعمة الأمن والأمان وتمام الصحة والعافية.

