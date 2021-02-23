«الهلال الأحمر»: توزيع المساعدات والهدايا على 150 أسرة

وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الأحمر أمس الاثنين انها تعمل على تكثيف جهودها لمساندة الأسر المحتاجة داخل الكويت بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأرامل.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ (كونا) عقب توزيع مساعدات غذائية متنوعة وهدايا على الأسر المحتاجة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير ان هذا العمل الانساني المتزامن مع الاعياد الوطنية يندرج ضمن المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية على نطاق واسع لمساعدة المحتاجين في البلاد.

واضاف الحساوي ان الجمعية تولي اهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا الى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام مبينا انه تم توزيع المساعدات وهدايا الاطفال على 150 اسرة محتاجة في الكويت.

وذكر ان «بهجتنا بالأعياد الوطنية لا حدود لها وهي فرصة لاسعاد الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وأسرهم» موضحا ان الجمعية تهتم بشكل خاص بشريحة الارامل والايتام والاسر المحتاجة.

واكد حرص الجمعية على دعم أفراد تلك الأسر والاستمرار بتقديم كل أشكال المساعدات واعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة على الساحة المحلية.

واشار الى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد منوها بعطاء الكويت الذي لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخلها أو خارجها. وأعرب الحساوي عن شكره للشركات والمؤسسات والمحسنين مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر المحتاجة عن طريق الجمعية مؤكدا أهمية مواصلة عطائهم لانجاح برنامج المساعدات المحلية على أكمل وجه.

