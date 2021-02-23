«طالب العلم»: سداد رسوم 630 طالباً وطالبة

وطن النهار

قال مدير لجنة طالب العلم بالانابة خالد الكندري إن اللجنة قامت بسداد الرسوم الدراسية لعدد 630 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2020/2021. وبين الكندري أن الطلاب المستفيدين من المساعدات ينتسبون لأكثر من 31 مدرسة وتم سداد الرسوم من خلال «شيكات» رسمية باسم المدرسة التي يتبع لها الطلاب، وشمل التوزيع كل مناطق الكويت، وبدورنا نوثق المساعدات ونرسل التقارير اللازمة للمتبرعين مع المراعاة الشديدة لخصوصية وكرامة الطلاب المستفيدين. وأوضح الكندري أن اللجنة تلقت طلبات المساعدة «عن بعد» من خلال الروابط الالكترونية ثم تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من الأوراق الثبوتية، بعدها يتم ترتيب الحالات المستوفاة للشروط فتكون الأولوية للطلاب الأيتام، ثم لأبناء الأسر التي يعاني عائلها من مرض يمنعه من طلب الرزق، ثم أبناء الأسر ضعاف الدخل.

