الحكومة تقدمت بتعديل «احتياطي الأجيال» لمجلس الأمة

وطن النهار

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة، طلبت فيه تمكينها من سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، لمواجهة اي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.

وقالت الحكومة في نص مشروع القانون: لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الايرادات النفطية والمتوقع ان يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة والى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد اعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.

وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى اجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه - والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 2018 - بحيث يجوز اخذ مبلغ من احتياطى الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة اي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الايرادات وتنويع مصادر الدخل.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

وأخيرا اناطت المادة الثالثة بالوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، كما بينت انه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

