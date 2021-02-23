الغريب: 30 ديناراً شهرياً لمعاشات المتقاعدين

وطن النهار

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة بقانون التأمينات الاجتماعية، لزيادة المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع 30 ديناراً، واعادة النظر في مستوى المعاشات والرواتب كل ثلاث سنوات.

نص الاقتراح على ان تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة واعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بواقع 30 ديناراً شهرياً، ويعاد النظر كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.

وجاء في المذكرة الايضاحية انه: على الرغم من زيادة الأعباء المعيشية على المواطن بعد تقاعده من عمله لكن ووفقاً لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يخفض راتبه التقاعدي بشكل كبير عن آخر راتب تقاضاه وفقاً للجداول والنظم المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يصنع فجوة كبيرة بين متطلباته التي اعتاد عليها ودخله الشهري الذي انخفض بسبب تقاعده.

وأضافت المذكرة: ومن منطلق حاجة المتقاعدين الى الانفاق على اعبائه والتزاماته الشهرية التي تزداد كل فترة بسبب غلاء المعيشة لاسيما بعد جائحة فيروس «كورونا» وبسبب قوة ومتانة الصندوق التأميني لدى المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات الذي انشئ عام 2001، فمن الأولى ان نقف بجوار اخواننا المتقاعدين ونسهم في سد هذه الفجوة او محاولة السيطرة عليها.

وزادت: ان قوة ومتانة هذا الصندوق وزيادة نموه وارتفاع رصيده عاماً بعد الآخر من خلال زيادة اعداد المتقاعدين سنوياً يحتم علينا ان نقف بجوار اخواننا المتقاعدين لا سيما في هذه الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع وخاصة فئة المتقاعدين.

