«منتدو تجمع الكُتَّاب»: أزمة السلطتين تعطِّل النهضة

وطن النهار

أقام تجمع الكتاب اول من امس مؤتمراً صحافياً حمل عنوان

« ازمة السلطتين .. النتائج والحلول» حيث تحدث عدد من الكتاب والشخصيات الاعلامية والسياسية عن الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد واخر ما وصلت إليه الازمة بين السلطتين ومدى تأثيرها على المجتمع.

واجمع المتحدثون على ضرورة الاسراع في تسوية الامور وايجاد نقاط تفاهم مشتركة لتقريب وجهات النظر وتحريك عجلة الديموقراطية من جديد مشيرين الى تعطل مسيرة النهضة وتاخر خطط التنمية في البلد الامر الذي يعود بالضرر على العباد والبلاد .

واكد المتحدثون ان الدستور هو الملاذ الآمن والمرجع الذي يجب ان يحتكم اليه كل الاطراف لافتين الى انه ينظم العملية الدستورية والسياسية ويقيم عدم تداخل السلطات واحترام الحقوق والواجبات .

وطالب المشاركون في مؤتمر تجمع الكتاب بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والاهتمام بالمطالب الشعبية والتعاون مع مجلس الامة ليستطيع البلد تجاوز الازمة والوقوف بوجه تحديات كورونا «كوفيد - 19 ».

الالتزام بالدستور

من جانبه قال الوزير السابق احمد باقر ان الدستور اكد على مسالة فصل السلطات وعدم تجاوز الحكومة على صلاحيات المجلس وكذلك تجاوز المجلس على صلاحيات الحكومة ولم ينحز لاي جهة على حساب الاخرى، لافتا الى المادة 6 من الدستور ( نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)، حيث يكون العمل السياسي مبنياً على هذا الامر.

واشار الى ان المذكرة التفسيرية للدستور جزء لا يتجزأ من الدستور وتم تقديمها مصاحبة له منذ البداية ليحتكم اليها في نظام العمل البرلماني وتوضح الكثير من الامور لافتا الى انه لابد من التقيد بالدستور والاخذ باحكامه سواء اعجب ذلك الحكومة او المجلس ام لم يعجبهما للحفاظ على وجود الوطن واستقراره، وانه لا يحق للنائب ان يهدد الوزير او يتوعده بالاستجواب اذا لم يتوافق مع رايه او لم يوافق على قوانينه المطروحة.

وتابع باقر قائلا: ان الدستور في المادة 123 اعطى للحكومة الحق بادارة شؤون البلاد والهيمنة كما في نص المادة (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية)، وعليها ان لا تتخلى عن ذلك الدور وان تلتزم ايضا بالرد والتبرير عن كل ما يثار من مشاكل او شبهات في جميع الدوائر ووزارات الدولة.

واكد باقر في حديثه ان الاصلاحات تحتاج الى اتخاذ خطوات جادة ومنها وجود لجنة القيم البرلمانية وضرورة الغاء لجنة الاولويات التي تتعارض مع مواد كثيرة في اللوائح الداخلية وحقوق الاعضاء في تقديم القوانين مباشرة.

واشار ايضا الى ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي والذي يتحتم علينا عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل وتكريره واقامة صناعات له وعدم الاكتفاء بتصديره كمادة خام وتحرير الاراضي والاستفادة منها في الاستثمار وغيره لافتا الى ضرورة وجود العدالة في كل شيء يخص المواطن مثل الوظائف والعلاوات والدرجات الوظيفية والترقيات بالاضافة الى الحيازات الزراعية والصناعية وغيرها .

وختم حديثة ان من اولويات الاصلاح والتمسك بالدستور سن القوانين والتشريعات الاسلامية والاخذ بها مشيرا الى اهمية الاحتكام للدستور واللجوء الى المحكمة الدستورية لحل الامور العالقة والمحيرة.

نتائج الانتخابات

وبدوره تحدث الناشط السياسي الدكتور عبدالواحد الخلفان قائلا : هذا المؤتمر يأتي في وضع صعب لم تسوء فيه الظروف بهذه الصورة الحادة منذ سنوات طويلة لافتا الى ان المجالس السابقة كانت هادئة نوعا ما مع وجود بعض الازمات والاستجوابات .

وقال الخلفان : ما حدث في الفترة الاخيرة من فساد ومشاكل اقتصادية وسقوط الميزانيات والحديث عن ازمات مالية وعدم قدرة الدورة على صرف الرواتب جعل الشعب يستفيق على وقع الازمة وتراجع التنمية والتعليم والمؤشرات الاقتصادية الامر الذي انعكس بصورة جلية على الانتخابات الاخيرة وخروج الكويتيين باعداد كبيرة بالرغم من ازمة «كورونا» وضيق الوقت والظروف الجوية وخرج لنا مجلس اطلق عليه مجلس المعارضة وكانت رسالة شعبية واضحة ان الشعب يريد التغيير والاصلاح .

واضاف: الاحداث التي صاحبت اختيار الرئاسة والتدخل الحكومي في التأثير على اختيار اللجان جعلها تلعب دورا سلبيا والنتيجة كانت التأزيم وتعامل خطأ مع نتائج الانتخابات موضحا ان المهم اذا كنا نؤمن بالديموقراطية علينا ان نتقبل نتائجها ونتعامل مع الواقع السياسي الجديد وخلاف ذلك سوف تستمر الازمة في الكويت .

واكد انه اذا توقف هذا المجلس وحدثت انتخابات سيكون القادم مجلسا اقوى وان حصل تغيير سيكون اصعب واقوى.

المواجهة

من جانبه قال المستشار السياسي والاعلامي الدكتور عايد المناع: نحن امام ازمة بين السلطتين وهي ليست الاولى وستبقى متجددة وما حدث من انفجار لها كان من بداية الجلسة الاولى وهي جلسة اختيار الرئيس بالرغم من وجود تغيير واضح في المجلس بنسبة تتجاوز ال 62 بالمئة وكذلك تغيير وزاري ليس بعيدا عن هذه النسبة بحيث تغير 10 وزراء بالحكومة الجديدة ولكن المؤسف انه من الواضح ان تلك الجلسة كانت لاسقاط رئيس المجلس السابق فقط وبعدها ازدادت الامور سوءا وطرح الاستجواب وانا مستغرب ان رئيس الوزراء لم يواجه الاستجواب وفضل الاستقالة بدلا من المواجهة .

وتابع المناع: وبعد استقالة الوزير اعاد الامير حفظه الله تكليفه ولكن مازال الامر متباطئ ربما لاجراء المشاورات او لعدم وجود ضغوط او ربما لاحتمال ابطال المجلس، احتمالات اخرى قد تكون هي السبب في تأخر تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الازمة حصلت بين الطرفين ولكن علينا تجاوزها والنظر الى مصلحة المواطنين .

واشار الى ان ايقاف الجلسات لمدة شهر يعتبر جرس انذار واذا لم تتعدل الامور فاما ان يتغير رئيس مجلس الوزراء او ان سمو الامير يقول هذا ثقتي ويتم حل المجلس وانتخابات جديدة وهنا سيتحتم تغيير الاصوات والدوائر حتى يحدث تغيير ويكون الدخول في متاهة جدية مؤكدا ان البلد محتاجة الى التنمية في زمن مواجهة كورونا والتنمية متوقفة وامامنا مهمة محاربة غول الفساد ومن المعروف ان الشيخ صباح الخالد شخص مناسب في ظل عدم تسجيل اي مؤشر فساد شخصي عليه.

واشار الى ضرورة التهدئة مع الحكومة وكذلك تلبية الحكومة لمطالب النواب العادلة لافتا الى انه يرى ان الحل بوجود الاحزاب والتي لا تتعارض مع المادة 56 من الدستور والتي تقول ان الامير له الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ومن اي طرف كان.

واضاف: ان الازمة قائمة والبلد حالها متوقف ولا مناص من حكومة المحاصصة، متمنيا من رئيس المجلس وعدد من النواب ان يتناسوا خلافاتهم ويجعلوا مصلحة البلد امام اعينهم والاتجاه للتهدئة والحوار مع القيادة السياسية.

استقالة الحكومة

ومن جانبه قال الكاتب والاعلامي احمد العيسى ان البلد تشهد ازمة بسبب مجلس الامة ومشكلة استقالة الحكومة وعندما نشخص المشكلة فنحن منذ عشر سنوات وكل شيء تغير حتى السياسيين والشوارع والازمات السياسية وامور كثيرة ومع الاسف ان ازمة البلد اختزلت في كرسي الرئاسة ومنذ شهرين والبلد تغلي على اثر ذلك .

ودعا العيسى الى جلسة مصالحة ومصارحة بين رئيس المجلس والمعارضة مشيرا الى انه يرى ان يعتذر رئيس الحكومة المكلف عن رئاسة الوزراء بالرغم انه في رأيي الشخصي ان الازمة ازمة نفوس في مجلس الامة والناس هم اول من تضرر والبلد والعالم يخطو خطوات متسارعة ونحن متعطلون.

