15 سنة سجناً لمواطن ووافد لاتجارهما في البشر

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس بحبس مواطن مدير شركة ووافد 15 سنة مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس 7 اخرين في ذات القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية « الاتجار بالبشر». وكانت النيابة أحالت مدير الشركة ومعه 9 مقيمين اتهموا بجلب ابناء بلدهم واستغلالهم وايهامهم على غير الحقيقة بوجود عمل لهم في الكويت.

وكانت النيابة اسندت الى المتهمين جميعا انهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالاشخاص، بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم على احدى الشركات التي يديرها المتهم الاول «مدير الشركة» الذي صادر جوازات سفرهم وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبوهم واوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بالكويت بمهن متنوعة نظير اجر قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا عينية اخرى وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير ابرام عقود العمل معهم مستغلين بذلك حالة ضعف المجني عليهم وحاجتهم الى العمل والمال، وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية اخرى وتقييد حريتهم حال كون الجناة جماعة اجرامية منظمة وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت.

وأسندت النيابة كذلك للمتهمين تهمة تسهيل الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء حصولهم على الاموال، وتوصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم وكان ذلك بايهامهم بوجود واقعة غير موجودة.

