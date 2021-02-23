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وطن النهار

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استولوا على رواتب دعم العمالة من دون حق

صاحب شركة ومواطنون في القبضة الأمنية

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 23 فبراير 2021

كشفت مصادر قانونية أن النيابة العامة أمرت بحبس صاحب شركة وعدد من المواطنين و المواطنات احتياطيا تحصلوا على رواتب «دعم العمالة» دون وجه حق فيما تم إخلاء عدد منهم ممن اعاد جميع الرواتب التي تقاضاها للقوى العاملة.
وتأتي تفاصيل القضية في القبض على مجموعة مواطنين (رجال ونساء) تحصلوا على رواتب دعم العمالة من دون وجه حق بعد ان تم قيدهم بشكل صوري في احدى شركات المقاولات من دون ان يباشروا اعمالهم هناك ، وقد تحصل كل منهم على مجموعة رواتب خلال فترة قيدهم بالشركة تقدر بـ 5 الآف دينار إلى 50 الف دينار وبلغت مجموع الرواتب حوالي 250 الف دينار، حيث تم القبض على صاحب الشركة، وتم حبس جميع المتهمين احتياطيا وتم إخلاء سبيل من اعاد الرواتب كافة التي تقاضاها للقوى العاملة.


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