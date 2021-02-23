تحديد مسار خط المياه المعالجة في «غرب عبدالله المبارك»

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار لخط المياه المعالجة المؤقت من موقع محطات المياه المعالجة المتنقلة في منطقة غرب عبدالله المبارك الإسكانية إلى خط المياه المعالجة على طريق الدائري السادس.

وطلبت اللجنة خلال انعقادها صباح أمس برئاسة محمد الرقيب تقريرا حول الطلب المقدم من احد الأهالي بشأن تحويل قطعة 5 في منطقة خيطان إلى استثماري تجاري ، كما طلبت تقديم تقرير يتعلق بطلب أهالي منطقة خيطان قطعة 10 مع دعوة مختار المنطقة. وأبقت اللجنة على جدول الاقتراح المقدم بشأن ترقيم الشوارع في منطقة العارضية التخزينية نظرا لعدم وجود أرقام لتعريف الشوارع لحين دعوة صاحب المقترح ، فيما ردت إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة الفردوس بين قطعة «1» وقطعة «8» مقابل الدائري الخامس لطلب الرأي الفني ومزيدا من الدراسة .

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم بشأن عمل دوار بدلا من الإشارة الضوئية بين القطعة «7» في الفردوس والقطعة «8» بين الفردوس والعارضية ، كما وافقت على عمل دوار بدلا من الاشارة الضوئية بين القطعة «7» والقطعة «8» بين منطقتي الفردوس والعارضية مع دعوة المرور في وزارة الداخلية.

