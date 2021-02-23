«الداخلية» و«البيئة» شريكتان في فحص السيارات

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية سيقوم بمقتضاها موظفو الهيئة بقياس نسب انبعاثات السيارات في مراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية قبل تجديد دفتر السيارة. وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «الهيئة تتكامل مع وزارة الداخلية بتوقيع هذه المذكرة المتعلقة بفحص انبعاثات السيارات في مراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية تقوم بفحص السيارات فيما يتعلق بمتانة السيارات وسيتكامل موظفو الهيئة معهم في فحص الانبعاثات من هذه السيارات ومن ثم الموافقة على تجديد دفتر السيارات».

وشدد على أن « التكامل مستمر بين الهيئة ووزارة الداخلية من خلال شرطة البيئة»، لافتا الى أنه «حسب افادة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام فهناك زيادة في أعداد شرطة البيئة وان شاء الله ستستمر في ضبط المخالفين للقانون البيئي، بالتكامل مع الضباط القضائيين في الهيئة». وتابع «ستستمر هذه المذكرة لمدة خمس سنوات ومن خلالها سيتم الموافقة للإدارات المختصة في الهيئة بضبط العوادم والانبعاثات من السيارات والسيطرة على نسبة تلك الانبعاثات».

وبين أن «وزارة الداخلية تقوم بما يلزم بفحص السيارات في مراكز الفحص فيما يتعلق بالمتانة أما الهيئة فستقوم بفحص الانبعاثات حسب اللوائح والاشتراطات الخاصة بنسب تلوث الهواء في الكويت والاشتراطات الدولية».

وتابع: «بعد موافقة وزارة الداخلية سيقوم موظفو الهيئة بالتواجد في مراكز فحص والتكامل مع الإخوان في وزارة الداخلية لضبط العوادم الناتجة من السيارات»، لافتا الى انه «بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية سيتم تجديد دفتر السيارات بعد موافقة الجهات المختصة على نسبة الانبعاثات الناتجة من هذه السيارات». وشدد الأحمد على أن «أفراد شرطة البيئة يدعمون الهيئة في ضبط المخالفين في البر فضلا عن التعاون مع خفر السواحل لضبط المخالفين في بحر دولة الكويت».

