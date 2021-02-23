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وطن النهار

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رفع 38 سيارة مهملة


أوضح مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم.
وأكد القريفه على أن الفريق الرقابي يقوم بتنفيذ جولات ميدانية دوريه لرصد السيارات المهملة والقوارب بالساحات والشوارع ويقوم بالتعامل معها على الفور بوضع ملصق «X» وبعد انتهاء المدة القانونية لوضع الملصق يتم رفعها بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات أسفرت عن رفع 38 سيارة مهملة تمثلت في رفع 15 سيارة من قبل الفريق الرقابي بمركز الصليبية و13 سيارة بمركز سعد العبدالله و10 سيارات بمركز الجهراء وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية. 
وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.


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