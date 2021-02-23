«التربية» اعتمدت ضوابط الدوام المدرسي

وطن النهار

حددت وزارة التربية ضوابط الدوام المدرسي خلال العام الدراسي 2020/2021 للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص ليتم العمل به مطلع مارس المقبل وحتى 11 ابريل 2021 ويعود بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك حتى نهاية العام الدراسي.

واعتمدت الوزارة، زيادة المدد الزمنية للحصص الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بواقع 10 دقائق لكل حصة، موضحة ان زمن الحصة الواحدة سيكون 40 دقيقة للمرحلة المتوسطة و45 دقيقة للمرحلة الثانوية، بينما سيكون 35 دقيقة للمرحلة الابتدائية.

وقررت التربية، تفعيل التعليم المتزامن لطلبة الصفوف الاولى، الاول والثاني والثالث أسوة بزملائهم الدارسين في الصفين الرابع والخامس، بالإضافة إلى اعتماد حصتين تعليميتين لرياض الاطفال بالتعليم غير المتزامن على ان تبدأ الفترة الاولى الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة و25 دقيقة، ثم استراحة 10 دقائق حتى تبدأ الفترة الثانية من الساعة الثامنة و35 دقيقة وحتى التاسعة صباحا. وحددت توقيت دوام المرحلة الابتدائية من الصف الاول حتى الصف الخامس بالتعليم عن بعد المتزامن، على ان يكون عدد الحصص 4 حصص دراسية مدة كلا منها 35 دقيقة، مبينة أن الحصة الاولى تبدأ الساعة الثالثة عصرا، ثم الحصة الثانية الساعة الثالثة و40 دقيقة، يليهما استراحة 10 دقائق، ثم تبدأ الحصة الثالثة الساعة الرابعة و25 دققية، ثم الحصة الرابعة الساعة الخامسة و5 دقائق. فيما تبدأ الحصص الدراسية الخاصة بطلبة المرحلة المتوسطة، الساعة الثامنة صباحا لمدة 40 دقيقة، ثم تبدأ الحصة الثانية الساعة الثامنة و45 دقيقة، يليهما استراحة 10 دقائق، ثم تبدأ الحصة الثالثة الساعة التاسعة و35 دقيقة وأخيرا الحصة الرابعة الساعة العاشرة و20 دقيقة، أي يبدأ دوام طلبة المرحلة المتوسطة في التعليم عن بعد المتزامن من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحا. وفيما يتعلق بتوقيت دوام المرحلة الثانوية، قررت التربية، ان يبدأ الدوام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثانية و25 دقيقة، إذ ستبدأ الحصة الاولى الساعة 11 صباحا لمدة 45 دقيقة، ثم تبدأ الحصة الثانية الساعة 11 و50 دقيقة، ثم يليهما استراحة 10 دقائق، ثم تبدأ الحصة الثالثة الساعة الثانية عشر و50 دقيقة، ويليها الحصة الرابعة والاخيرة الساعة الثانية و25 دقيقة ظهرا.

وقال وكيل التربية بالانابة فيصل المقصيد في نشرة عممها امس وحصلت «النهار» على نسخة منها، ان دوام العاملين في المدارس الثانوية سيكون من 9:30 وحتى 2:30 والمرحلة المتوسطة من 8 وحتى الواحدة ظهرا فيما يكون دوام الابتدائي على فترتين صباحية من 8 وحتى الواحدة ومسائية من 2:45 وحتى 5:45

واشار إلى ان دوام مرحلة رياض الاطفال يكون من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، منوها الى ان الادارات المدرسية تشمل وظائف مدير ومدير مساعد والهيئة الادارية والمعاونة فيما تشمل الهيئات التعليمية المعلم ورئيس القسم ومشرف المادة الدراسية.

وفيما يخص المرحلة الابتدائية، لفت إلى تقسيم العمل على فترتين صباحية تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومسائية تبدأ الساعة الثانية و45 وحتى الخامسة و45 مساء، مؤكدا على تقسيم الدوام بين أعضاء الادارة المدرسية مدير ومدير مساعد والهيئة الادارية والمعاونة بالتناوب على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح ان دوام الهيئة التعليمية التي تشمل المعلم ومشرف المادة ورئيس القسم خلال الفترة المسائية فقط وفقا للمواعيد المعتمدة أخيرا، مشددا على اهمية تطبيق ما ورد في النشرة في دليل سياسات واجراءات والقواعد التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، على أن يعمل بهذه النشرة طوال الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 ويتم التعديل عليها خلال شهر رمضان.

