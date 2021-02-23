«الشؤون الهندسية» تضع خطة لأعمال الصيانة لجميع مدارس حولي

وطن النهار

أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية في منطقة حولي التعليمية م. عماد الفيلكاوي، حرص وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية بالمحافظة على المرافق التعليمية والإدارية من حيث الشكل الجمالي والبنية التحتية للمباني، موضحاً أن شجرة السدرة الموجودة في روضة النيل بمنطقة الرميثية تم تقليمها للمحافظة على شكلها الجمالي والمبنى المدرسي.

وذكر الفيلكاوي في تصريح صحافي، أن منطقة حولي التعليمية ممثلة في إدارة الشؤون الهندسية تضع خطة لأعمال الصيانة لجميع مدارس المنطقة حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلبة في أي وقت من الأوقات.

وأشار الفيلكاوي إلى إغلاق مدرستين بعد نهاية الفصل الدراسي الأول ‏للعام الدراسي الحالي 2020-2021م هما مدرسة ناصر سعود الصباح الابتدائية بنين، ومدرسة ابو أيوب الأنصاري المتوسطة بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وذلك لعمل الصيانة الجذرية التأهيلية لهما، والتي ستكون جاهزة قبل بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وتقدم الفيلكاوي بالشكر والتقدير للوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين لدعمه ومحاولاته المستمرة لتوفير احتياجات منطقة حولي التعليمية من أجهزة تكييف وبرادات وغيرها، ‏والعمل على توفير الميزانية المالية المطلوبة قدر المستطاع ومتابعته لحل المشاكل التي تواجه الادارات الهندسية.

