مستشفى الفروانية: 1620 تلقوا التطعيم ضد «كورونا»

وطن النهار

أعلن مستشفى الفروانية عن تلقي 1620 شخصاً من الطواقم الطبية والعاملين في منطقة الفروانية الصحية، للتطعيم ضد مرض «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، من الأحد وحتى الخميس. وأكد المستشفى عبر حسابه على «تويتر» أن حملة التطعيم بدأت يوم الأحد 14 فبراير الحالي ومازالت مستمرة، مشدداً على أن حماية طاقمنا الطبي أولوية. وأوضح أن عيادات التطعيم للعاملين في المستشفى مقسمة لتستوعب نحو 60 شخصاً في الساعة، مشيراً إلى أن ساعات العمل في مركز التطعيم في المستشفى مقسمة على فترتين صباحية ومسائية من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 7:30 مساءً من الأحد وحتى الخميس. وأشار إلى أن القاعة مجهزة بجميع الطواقم الطبية والهيئات التمريضية وموظفي الاستقبال للقيام باللازم وتقديم المشورة والإرشادات لكل العاملين في منطقة الفروانية الصحية. جدير بالذكر أن مستشفى الفروانية أعد جدولاً بالتطعيمات للكوادر الطبية، حيث انطلقت الحملة في يومها الأول بتطعيم أطباء الباطنية والعناية المركزة والتخدير وقسم الطوارئ وأطباء قسم الأطفال والأطفال الخدج، والعاملين في فرق «كوفيد-19»، أعقبها بعد ذلك تطعيم أطباء قسم الجراحة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والطب الطبيعي وأطباء وفنيي قسم التصوير الطبي وأطباء وفنيي المختبر وأخصائيي العلاج الطبيعي والعاملين في قسم الصيدلية والعاملين في قسم التعقيم وأطباء الأسنان والعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والتمريض، والعاملين في قسم التغذية والهيئة التمريضية والعاملين في مركز طب الأسنان والعاملين في مركز إسعاف الفروانية. في سياق متصل، بدأت منطقة الصباح الطبية التخصصية في استقبال أعضاء الفريق الصحي من العاملين في أكثر من 20 مستشفى ومركزاً طبياً تخصصياً للحصول على التطعيم المضاد لمرض «كوفيد-19». وحث مدير المنطقة د. أحمد الشطي جميع العاملين بالمنطقة للتسجيل في منصة التطعيم والتقدم لمركز الطب الإسلامي للتطعيم مستفيدين من أولوية القبول والقرب المكاني لهم. وعبر الشطي في تصريح صحافي عن ارتياحه للتعاون بين عدة قطاعات في المنطقة ما ترتب عنه سهولة ويسر آلية التطعيم.