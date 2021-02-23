السعيدي: التعليم أكبر ضحايا «كورونا»

وطن النهار

أكد رئيس ملتقى أبناء الجهراء مشعل السعيد أن شعار الملتقى «لا حزبية ولا طائفية ولا قبلية».

جاء ذلك خلال استضافة الملتقى رئيس فريق كورونا في محافظة الجهراء د. عبدالله السعيدي للحديث عن وباء كورونا ومطالبته بفرض حظر على منطقة الجهراء: وقال إننا لا نقبل بالإساءة إلى الكوادر الطبية التي تحارب هذا الوباء الفتاك وذلك بعد معركة شرسة بينهم وبين هذا الوباء الذي أهلك العباد والبلاد.

وأضاف: أتقدم بالشكر إلى وزير الصحة والطواقم الطبية بوزارة الصحة على الجهود التي يقومون بها تجاه هذا الوباء وكذلك الوزارات الأخرى، كما أتقدم كذلك إلى رئيس مجلس الوزراء الذي لا يألو جهدا في مقاومة هذا الوباء.

من جانبه، قال رئيس فريق كورونا في محافظة الجهراء د.عبدالله السعيدي إن الهدف من مطالبتي بفرض حظر على منطقة الجهراء كونها منطقة فعالة مجتمعيا وكثرة الزيارات والمناسبات الاجتماعية بالجهراء وبؤر انتشار الوباء معروفة بالجهراء كالمناسبات والدواوين، مؤكدا أنه قبل المطالبة بفرض حظر على الجهراء رأينا تزايد حالات الإصابة في جناح كورونا بمستشفى الجهراء وخلال 10 أيام تضاعف الرقم لذلك طالبت بالحظر.

وأضاف أن أغلب الإصابات الأخيرة كانت من المواطنين، وذلك نتيجة الزيارات والمناسبات، لذلك طالبنا بالحظر لأنه كان الخيار الوحيد لدينا كجهاز طبي لديه المعرفة التامة بهذه الأمور.

وأشار إلى أن مستشفى الجهراء أفضل حالا من مستشفيات أخرى بالـ «كورونا» وكذلك أعدادنا وأرقامنا لا تقارن بأرقام أخرى، كما ان هناك مستشفيات تعاني، وطواقم طبية تتعرض للإصابات، لذلك طالبنا بعمل كنترول على الجهراء وهذا الأمر يتطلب وعيا متكاملا لأن الوباء حقيقي ومن يقول عكس ذلك فهو مخطئ وعلى الدولة محاسبته.

وحذر السعيدي المواطنين من الذهاب الى المناسبات الاجتماعية كونها ستكون مصدر وأداة خطر على بيوتهم وأسرهم وقد ينقلون إليهم العدوى والمجاملات لها حدود ونحن نعيش حربا الآن وهذا أمن وطني.

وأشار إلى ان الجانب الصحي إذا انهار فسينهار الجانب الاقتصادي والمجتمع في جميع القطاعات فالفرد عليه مسؤولية والجهات والوزارات عليها مسؤولية وكذلك الدولة عليها مسؤولية، والقانون غير مطبق بالجهراء والمناسبات الاجتماعية موجودة سواء بالبر أو الاسطبلات أو حتى بالجواخير لكن لا يوجد تفعيل للقانون.

لا للإشاعات

ودعا رئيس فريق «كورونا» في محافظة الجهراء د. عبدالله السعيدي المواطنين إلى الإسراع في أخذ اللقاح والشخص أو الموظف الذي يرفض ذلك عليه أخذ مسحة أسبوعية وعلى نفقته الخاصة ويسلمها أسبوعيا الى جهة عمله.

وتابع أنه رغم زيادة الأعداد إلا انها تحت السيطرة ونطالب الناس بالالتزام من أجل المحافظة على أسرهم وفي النهاية لا ينفع الندم إذا وقع الفأس بالرأس.

وأشار الى عدم الالتفات الى الإشاعات من خلال الواتساب الى خطورة التطعيم لذلك على وزارة الصحة تفنيد ذلك من خلال الأمور التوعوية.

وزاد بأنه لدينا الاستعداد بالذهاب إلى أي حالة ساءت حالتها نتيجة التطعيمات وتحتاج الى أسبوعين لأخذ الحيطة والحذر والتطعيم لا يستدعي الدخول للمستشفى، مؤكدا ان التطعيم آمن، نعم فيه أعراض جانبية مثل الحالات التي رصدت صداعا وألما من يوم إلى يومين فقط ولم تنتج عنه أي وفاة.

وأشار السعيدي إلى أنه لا علاقة للتطعيم بالعقم وهناك حالات من النساء قامت بالتطعيم وحملن لذلك فهذا الكلام غير صحيح بأن التطعيم يسبب عقما للنساء.

وكشف ان التعليم هو أكبر ضحية من خلال هذا الوباء، حيث مر علينا عامان من دون تعليم وانهيار اي مجتمع بانهيار التعليم.

