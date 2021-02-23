رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية المسنين يهنئون القيادة السياسية والشعب الكويتي

وطن النهار

يتقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار السيد ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مدير عام الجمعية ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار السيد علي حسن عبدالحسين محمد وامين الصندوق بمجلس ادارة الجمعية الدكتور عبدالله البغلي وامين سر مجلس ادارة الجمعية السيد منصور السلامين وجميع اعضاء مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وجائزة البغلي للابن البار بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وجميع اعضاء مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وجميع اعضاء مجلس الوزراء وإلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى جميع ابناء الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد تحرير كويتنا الغالية من براثن الغزو العراقي الغاشم.

داعين المولى عز وجل في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه وان يرحم شهداءنا الابرار الذين سقوا ارض الكويت بدمائهم الطاهرة.

وكل عام والجميع بألف خير.

