البغلي: نسعى إلى دعم وتشجيع أبناء الوطن على العمل التطوعي لخدمة المجتمع

وطن النهار

اشتهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ ) لسنة 2014 م والصادر بتاريخ 25/6/2014 م وبناء على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية بأن الجمعية باشرت أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الإشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد الموافق 13/7/ 2014 م من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» واتخذت شعار «نتواصل ونرتقي» طوال فترة عملها.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي العم ابراهيم البغلي على ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مؤمنة ايماناً كاملاً بالعمل التطوعي وما يقوم به فريق العمل التطوعي في مساعدة المحتاجين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الاعمال الانسانية.

مشيرا الى ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين داعم رئيسي وفعال لتشجيع ابناء الوطن على الخوض بالعمل التطوعي وذلك لاهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

وأكد البغلي على اهتمام الجمعية بالعمل التطوعي فاقامت الجمعية يوم العمل التطوعي كل سنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بادارة مراكز خدمة المواطن وانتشار الفرق التطوعية في مراكز خدمة المواطن بجميع محافظات الكويت وذلك من اجل مساعدة كبار السن في انجاز معاملتهم في تلك المراكز.

واعتبر البغلي أن المبادرات الايجابية التي يقوم بها فريق العمل التطوعي وجمعيات النفع العام تعتبر من المقومات الرئيسة للنظام التطوعي بالكويت في التعاون بالعمل على تحقيق الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتطوع.

ومن جانبه اعرب نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن عن سعادته وبالغ الاعتزاز بنجاح تجربة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين التي تعتبر من أنجح التجارب على صعيد العمل المجتمعي والانساني والتطوعي بدعم من رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي واستطاعت الجمعية أن تحقق النجاح لتخدم كبار السن.

وايضا قامت الجمعية بإنشاء لجنة العمل التطوعي وتشكيل فريق عمل تطوعي يتبعها وفقا للقانون وذلك ايمانا بضرورة واهمية إعطاء الفرصة للمجتمع المدني في الكويت.

ومن جهته أثنى رئيس فريق الرواد التطوعي بالجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين فهد الشمري على الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى رأسهم رئيس مجلس ادارة الجمعية العم ابراهيم طاهر البغلي وجميع العاملين بالجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والذي جعله في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في ترسيخ مفهوم جديد للمسؤولية الاجتماعية والعمل الاجتماعي المشترك، متمنيا للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين المزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد الشمري ان فريق الرواد التطوعي اجتمع على حب الوطن وحب الخير وخصوصا في ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي من خلاله اثبت العمل التطوعي اهميته في المجتمع.

