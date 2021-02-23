سمو الأمير: نتطلع لأفضل النُظم التعليمية

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي حيث اهدى سموه نسخة من العرض المرئي لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتتضمن مشاريع المدن الاسكانية قيد التنفيذ والتخطيط والطرح ومشاريع الشراكة في البلاد.

واستقبل سموه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي فهد المضف واعضاء لجنة النهوض بالتعليم وتطوير الادارة المدرسية كلا من الدكتور رشيد حمد الحمد والدكتور بدر عمر العمر والدكتور علي محمد اليعقوب والدكتور جعفر علي العريان والدكتورة دنا محمد مشعان الخضير والاستاذة يسرى عبداللطيف العمر والاستاذ عبدالعزيز محمد اسماعيل والاستاذة غادة عيسى خلف وذلك بمناسبة تشكيل اللجنة وقد اطلعوا سموه على اهداف وخطط اللجنة والتي من شأنها تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية سعيا للارتقاء بمخرجات التعليم والحرص على تحقيق كل ما ورد في النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر بضرورة وجوب وجود برنامج اصلاحي شامل يؤتي بالحلول الناجعة في اصلاح المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لدعم المسيرة التربوية والتعليمية والنهوض بها والاستمرار في التطلع إلى افضل النظم التعليمية ومضاعفة الجهود لما يعود بالنفع على ابنائنا والاستثمار بهم بسلاح العلم والمعرفة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لصالح وطننا العزيز ورفعة شأنه متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد.حضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي حيث أهدى سموه نسخة من العرض المرئي لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتتضمن المدن الاسكانية قيد التنفيذ والتخطيط والطرح ومشاريع الشراكة في البلاد.

كما استقبل سمو ولي العهد وزير التربية زير التعليم العالي د. علي فهد المضف وأعضاء لجنة النهوض بالتعليم وتطوير الادارة المدرسية كلا من الدكتور رشيد حمد الحمد والدكتور بدر عمر العمر والدكتور علي محمد اليعقوب والدكتور جعفر علي العريان والدكتورة دنا محمد مشعان الخضير والاستاذة يسرى عبداللطيف العمر والاستاذ عبدالعزيز محمد اسماعيل والاستاذة غادة عيسى خلف حيث اطلعوا سموه على خطط وأهداف اللجنة والتي من شأنها تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية للارتقاء بمخرجات التعليم وتقديم برنامج اصلاحي شامل يؤتي بالحلول الناجعة في اصلاح المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

وقد أشاد سموه بالمسيرة التربوية والتعليمية والارتقاء بها والسعي في إرساء أفضل النظم التعليمية والعمل على تضافر جميع الجهود لكي يعود بالفائدة على أبنائنا بالعلم والمعرفة ليسهموا في رفعة شأن الوطن وازدهاره متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح. حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

