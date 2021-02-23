سمو الأمير: دعم المسيرة التربوية

الأولى

شدد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على دعم المسيرة التربوية والتعليمية والنهوض بها والاستمرار في التطلع إلى أفضل النظم التعليمية، ومضاعفة الجهود لتحقيق ما يعود بالنفع على ابنائنا والاستثمار فيهم بسلاح العلم والمعرفة سعيا الى المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز ورفعة شأنه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر السيف أمس وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف واعضاء لجنة النهوض بالتعليم وتطوير الادارة المدرسية بمناسبة تشكيل اللجنة التي أطلع اعضاؤها سموه على اهداف اللجنة وخططها الرامية الى تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية سعيا للارتقاء بمخرجات التعليم و تحقيق كل ما ورد في النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر حول ضرورة وجود برنامج اصلاحي شامل يؤتي بالحلول الناجعة في اصلاح المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

واستقبل صاحب السمو وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي حيث اهدى سموه نسخة من العرض المرئي لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي تضمن مشاريع المدن الاسكانية قيد التنفيذ والتخطيط والطرح ومشاريع الشراكة في البلاد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف امس وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف وأعضاء لجنة النهوض بالتعليم وتطوير الادارة المدرسية، وقد أشاد سموه بالمسيرة التربوية والتعليمية والارتقاء بها والسعي الى إرساء أفضل النظم التعليمية والعمل على تضافر جميع الجهود لكي تعود بالفائدة على أبنائنا ليسهموا في رفعة شأن الوطن وازدهاره متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح. واستقبل سموه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي حيث أهدى سموه نسخة من العرض المرئي لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضمن المدن الاسكانية قيد التنفيذ والتخطيط والطرح ومشاريع الشراكة في البلاد.