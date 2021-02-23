مجلس الوزراء: لا حظر حالياً

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قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس عدم اتخاذ قرار بفرض الحظر في الوقت الراهن على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي بشكل مستمر ‏.

واعتمد المجلس مجموعة من القرارات المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث قرر المجلس إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية،

على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم غد الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.

وأقر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على جميع القادمين إلى البلاد.

وقرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر. واعتمد المجلس قرارا بخفض نسبة دوام الموظفين في الوزارات إلى 30?.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كــل مــن وزارة الداخلية ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.