الصالح: نأمل أن تنتهي جهود «العفو الخاص» بأفضل ما يمكن

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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن هناك جهودا تبذل في شأن قضية العفو.

وقال خلال مشاركته في غرفة نقاش عبر تطبيق كلوب هاوس: نأمل إن شاء الله أن تكون الجهود ايجابية فيما يتعلق بالعفو الخاص، لافتا الى ان هناك محاولة لحلحلة هذا الملف الذي نأمل أن ينتهي بأفضل ما يمكن.

وأكد الصالح أن كل أساليب مواجهة كورونا ومن ضمنها فرض الحظر مطروحة للنقاش، مشددا على أن الحكومة تعمل على اختيار البديل الأقل ازعاجا للمواطنين والمقيمين وكذلك الذي يراعي الصحة العامة. وقال: إن الحكومة صوتت في انتخابات الرئاسة وفقا لقناعتها، كما أنها مستعدة للتعاون التام ومتوافقة مع النواب على معالجة العديد من الملفات ولقد عقدنا اجتماعات مع الكتل النيابية هدفت لوضع برنامج عمل زمني لكن للأسف حصل بعدها تصعيد وتشنج سياسي أدى لاستقالة الحكومة.