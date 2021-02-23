«التربية»: زيادة حصص «المتوسطة» و«الثانوية» 10 دقائق.. أول مارس

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حددت وزارة التربية ضوابط الدوام المدرسي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2021 للعاملين بالمراحل التعليمية المختلفة ليتم العمل بها مطلع مارس المقبل وحتى 11 ابريل 2021 ويعود بعد انتهاء شهر رمضان حتى نهاية العام الدراسي.

واعتمدت الوزارة، زيادة المدد الزمنية لحصص المرحلتين المتوسطة والثانوية بواقع 10 دقائق لكل حصة، موضحة ان زمن الحصة الواحدة سيكون 40 دقيقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما سيكون 35 دقيقة للمرحلة الابتدائية.

وقررت التربية، تفعيل التعليم المتزامن لطلبة الصفوف الثلاثة الاولى في المرحلة الابتدائية اسوة بزملائهم الدارسين في الصفين الرابع والخامس، بالاضافة الى اعتماد حصتين تعليميتين لرياض الاطفال بالتعليم غير المتزامن على ان تبدأ الفترة الاولى في الثامنة صباحا وحتى الثامنة و25 دقيقة، ثم استراحة 10 دقائق بعدها تبدأ الفترة الثانية من الثامنة و35 دقيقة وحتى التاسعة صباحا.

وحددت توقيت دوام المرحلة الابتدائية من الصف الاول حتى الصف الخامس بالتعليم عن بعد المتزامن، على ان يكون عدد الحصص 4 حصص دراسية مدة كل منها 35 دقيقة، مبينة ان الحصة الاولى تبدأ الساعة الثالثة عصرا وتبدأ الحصة الرابعة في الساعة الخامسة و5 دقائق، فيما تبدأ الحصص الدراسية الخاصة بطلبة المرحلة المتوسطة في الثامنة وتستمرحتى الحادية عشرة صباحا.

وفيما يتعلق بتوقيت دوام المرحلة الثانوية، قررت التربية، ان يبدأ الدوام 11 صباحا وحتى الساعة الثانية و25 دقيقة بواقع 4 حصص يوميا.