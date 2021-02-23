الإمارات وقطر من الكويت: حفظ اللحمة الخليجية وتطوير العمل المشترك

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التقى وفدان رسميان يمثلان كلاً من الإمارات وقطر في الكويت امس في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا.

ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ البيان وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية و تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، ثمن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفرت عن التوصل إلى بيان العلا كما تقدم الجانبان بالشكر و التقدير إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد على المساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت لرأب الصدع ودعم مسيرة مجلس التعاون بالإضافة إلى استضافتها الاجتماع الأول بين الدولتين.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«النهار»: ان هذا اللقاء يأتي ضمن ما نص عليه اتفاق العلا من عقد سلسلة لقاءات بين كل من قطر والامارات ومصر تحت رعاية كويتية لبحث القضايا العالقة، موضحة أن لقاءات أخرى ستعقد في القريب العاجل لاستكمال المباحثات.