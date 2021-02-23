لا تجديد لدفتر السيارة إلا بموافقة «البيئة»

الأولى

وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية يقوم بمقتضاها موظفو الهيئة بقياس نسب انبعاثات السيارات في مراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية قبل تجديد دفتر ملكية المركبة.

وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الحمود ان «الداخلية تفحص ما يتعلق بمتانة السيارات وسيتكامل موظفو الهيئة معهم بفحص الانبعاثات ومن ثم الموافقة على تجديد الدفتر».

وتابع: «بعد موافقة وزارة الداخلية سيقوم موظفو الهيئة بالتواجد في مراكز الفحص والتكامل مع وزارة الداخلية لضبط العوادم الناتجة من السيارات»، لافتا الى انه «بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية سيتم تجديد دفاتر السيارات بعد موافقة الجهات المختصة على نسبة الانبعاثات الناتجة من هذه السيارات».

