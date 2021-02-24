سمو الأمير تلقى رسالة شفوية من الرئيس الصيني

أول النهار

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وعضو المكتب السياسي الأعلى ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يانغ جيتشي حيث نقل لسموه رسالة شفوية من شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تضمنت العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد. من جانب آخر اجتمع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانغ جي تشي وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط الكويت بجمهورية الصين الشعبية واستعراض جميع أوجه التعاون الوثيق والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة كما تمت مناقشة كل التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية. وأشاد الشيخ أحمد ناصر المحمد بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية منذ 50 عاما وما تشهده من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات مثنيا على ما توصل اليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المحافل الدولية. من جانبه عبر يانغ جي تشي عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات وترسيخ دعائمها مشيدا بما توصلت اليه الشراكة الثنائية في القطاعات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من مستويات رفيعة.

كما أشاد المسؤول الصيني بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة. وحضر الاجتماع كل من: نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير جمال الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

