انتصار السالم: الكويت تسعى لتحقيق السلام إقليمياً ودولياً

أول النهار

قالت الشيخة انتصار سالم العلي: يصادف هذا العام مرور 60 عاما على استقلال الكويت و30 عاما على التحرير وبهذه المناسبة السعيدة على وطني الكويت اتقدم باحر التهاني الى مقام سمو الامير الشيخ نواف الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والى جميع ابناء وطني وكل من يسكن هذه الارض الطيبة، متمنية الرخاء والاستقرار للكويت واهلها. واضافت في تصريح لها بمناسبة احتفال الكويت بعيدي الوطني والتحرير: بعد مرور 60 عاما على الاستقلال استطاعت الكويت ان تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم وذلك لما تتمتع به من مصداقية وسعيها لتحقيق السلام في العالم والمنطقة وهذا ما جسدته مساعيها الحميدة في الوصول الى المصالحة الخليجية ولمِّ الشمل الخليجي مرة اخرى وانهاء الخلاف بين الاشقاء فضلا عن مساعيها الدائمة لتقديم المساعدات للدول المحتاجة والمتضررة وهذا تجلى ايضا في المساعدات الانسانية التي قدمتها الكويت والمنظمات الخيرية اثناء تفشي جائحة كورونا، اذ إنها لم تتخل عن تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة والفقيرة. واوضحت ان الكويت ومنذ استقلالها لم تدخر جهدا لتحقيق السلام في المنطقة والعالم والاهتمام بالانسان دون ان تكون لديها اجندة خفية، مؤكدة ان الكويت تهدف دائما الى تحقيق الامن والامان في المنطقة والعالم. واضافت: كما ان الاحتفال بالذكرى الـ 30 للتحرير تجسد تضحيات الشعب الكويتي ولحمته في ذلك الوقت من اجل استرجاع ارضه وحريته مثمنة الدور الذي قامت به دول التحالف لتحرير الكويت من براثين الاحتلال الغاشم. وقالت: بعد التحرير شهدت الكويت مرحلة جديدة من النمو والتطور كان عنوانها الاهتمام بالانسان، مشيدة بدور المرأة الكويتية وما قدمته من تضحيات ومساهماتها في تحقيق السلم المجتمعي لافتة الى ان المرأة الكويتية قدمت الغالي والنفيس من اجل ان تبقى الكويت منارة المنطقة. وذكرت ان هذا العام تحتفل الكويت باعيادها الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء كورونا ما ادى الى الغاء الاحتفالات والمسيرات مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة وباء كورونا بكل حزم وقوة وارادة.

