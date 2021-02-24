«الدستورية» تحسم اليوم 3 طعون على انتخابات «أمة 2020»

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تفصل المحكمة الدستورية اليوم في 3 طعون على انتخابات مجلس الامة 2020 يطالب طعنان منها ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، فيما تطرق الطعن الثالث الى شبهة التزوير في انتخاب رئيس مجلس الامة.

وفي الطعن الأول المقدم من مرشح الدائرة الرابعة دويم المويزري طالب المحامي عادل عبدالهادي ببطلان عضوية انتخابات مجلس الامة لبطلان المرسوم الصادر بدعوة الناخبين وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها، وكذلك لعدم اعلان نتيجة الانتخاب بقرار من وزير الداخلية. وفي الطعن الثاني المقدم من المحامي يوسف المحيش طالب ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لوجود خطأ اجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد اما الطعن الثالث المقدم من النائب السابق عبدالله الكندري فأكد ان انتخابات رئاسة مجلس الامة شابتها عيوب جسيمة وشبهة تزوير، مشيرا الى عدم سلامة انتخابات الرئيس واعضاء هيئة المكتب.

وقال الكندري في اسباب طعنه ان انتخابات الرئاسة شاب اجراءاتها العديد من المثالب والمخالفات الدستورية بسبب تسريب اوراق الاقتراع على مواقع التواصل الاجتماعي ما يترتب عليه بطلان انتخاب رئيس مجلس الامة والاثار المترتبة عليها وذلك لوجود اوراق مختومة بختم المجلس وأخرى ليست مختومة مما تثبت معه شبهة تزوير العملية الانتخابية.