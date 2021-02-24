«تحرير 21»

الأولى

اختتمت القوة البرية ممثلة في لواء التحرير الآلي/6، وبمشاركة مدفعية القوة البرية والقوة الجوية وقوات من الجيش الأميركي صباح امس تمرين «تحرير21» والذي نفذت فعالياته خلال الفترة من 12 ولغاية 23 فبراير الحالي بمنطقة الأديرع وذلك برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر. واستذكر وزير الدفاع بكل مشاعر الفخر والاعتزاز التضحيات الجليلة، والبطولات الكبيرة التي سطرها منتسبو الجيش في الدفاع عن وطنهم، وتحريره من عدوٍ استباح ارضه وبحره وسماه، وذلك بمشاركة الأوفياء من جيوش دول التحالف والتي وقفت مع الحق الكويتي وأيدته وناصرته، فعاد الوطن، حراً ابياً عزيزاً، يستظل في امنه وخيره جميع الشرفاء.