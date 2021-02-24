انتشار أمني كبير في الأعياد.. لا مسيرات ولا تجمعات غير عائلية

الأولى

في اكبر انتشار امني ستشهده البلاد منذ سنوات اوعزت وزارة الداخلية لجميع اجهزتها وفرقها الأمنية بالتعاون مع قوة الاطفاء بالتواجد الميداني المكثف في الطرق والشاليهات والمزارع والجواخير ومنع اي تجمع او مظاهر احتفال جماعية او مسيرات بالأعياد الوطنية.

وأكدت مصادر لـ«النهار» ان الاحتفالات مقتصرة على المنازل والتجمعات العائلية المحدودة وأن اي فعالية خارج هذا الاطار سيتم مواجهتها بحزم لمخالفتها الاشتراطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة مع تحريك قضية ضد كل من يشارك في هذه التجمعات الممنوعة.

من جانب آخر تباشر الفنادق والمطاعم اعتبارا من صباح اليوم تنفيذ قرار منع التواجد داخل جميع انواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها تلك التي تقع داخل مراكز التسوق والاكتفاء بتقديم الطلبات الى الخارج او بتوصيلها «دليفري» استجابة لرغبات الزبائن.