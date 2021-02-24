«النفع العام»: ساندوا الصفوف الأمامية

وطن النهار

دعت جمعيات النفع العام المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية واليقظة في مواجهة جائحة «كورونا»، مطالبين اياهم بالوقوف خلف ابطال الخطوط الأمامية الذين يقدمون ارواحهم فداء لسلامة الوطن. وقالت في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى الستين للعيد الوطني والثلاثين لعيد التحرير ان تلك الذكرى تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز والإجلال للانجازات الوفيرة والجهود والعطاءات الكبيرة التي قدمها آباؤنا المؤسسون في سبيل تحقيق نهضة الكويت وازدهارها، كما نستذكر من خلالها وبإكبار التضحيات والملاحم البطولية التي قدمها منتسبوا الجيش الكويتي وأبطال وبطلات المقاومة في الدفاع عن وطنهم والذود عن ترابه الطاهر. في مواجهة الغزو والاحتلال الصدامي الغاشم. واضافت: وفي ذكرى العيد الوطني ‏وعيد التحرير نتذكر صمود شعبنا الأبي ووقوفه كاملا في وجه الاحتلال صفا واحدا متراصا ‏لم يتخلف عنه أحد، وانطلاق المقاومة الشعبية الباسلة المجيدة التي قاتلت المحتلين منذ اللحظات الأولى للاحتلال و حتى خروج آخر جندي مغتصب، وزادت: إننا هنا نحني ‏الهامات لشهيدات وشهداء الكويت الذين قدموا ارواحهم لتحيا الكويت ونسترد وطننا ونعيش آمنين حاملين قيم السلام والحرية باعتبارهما دعامات لنهضة الكويت وركائز تقدمها، ‏‏ولقد أثبت الكويتيون في خضم تلك الأحداث الهائلة بتصميمهم وايمانهم بالله عز وجل القدرة على التماسك ووضوح الرؤية وعبروا عن ذلك في مؤتمر جدة بتاريخ 14 أكتوبر 1990 بتجديد الولاء والتفاف الشعب حول قيادته والالتزام الكامل بدستور الكويت 1962، واردفت جمعيات النفع العام تقول: والآن وقد مض ثلاثون عاما على محنة الاحتلال والتحرير نتعرض مثل بقية دول العالم لمحنة وباء كورونا «كوفيد- 19» وهو محنه لا نعلم متى نخرج منها، ما يتطلب منا التحلي بروح المسؤولية واليقظة حتى نؤدي نصيبنا بمقاومة الوباء ونقف مساندين خلف الأبطال البواسل من الطواقم الطبية مواطنين ومقيمين، الذين يقفون الآن في الخطوط الأمامية يقاومون هذا العدو الشرس غير المرئي، ويقدمون أرواحهم فداءً لسلامتنا وقد سقط منهم شهداء ابرار فداء لنا. إننا نقف إجلالاً لهم ولتضحياتهم ونقول لهم إن بطولاتكم لن تنسى وستسجل في تاريخ المقاومين من أجل سلامة الوطن.

