الكويت دانت استهداف قافلة «الأغذية العالمي» في الكونغو

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها امس، عن إدانة واستنكار الكويت لاستهداف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية راح ضحيته سفير جمهورية إيطاليا وعدد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية الاجرامية تؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود الدولية لوأد ظاهرة العنف والإرهاب مشددةً على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض لتلك الظاهرتين بجميع أشكالهما وصورهما.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إيطاليا الصديقة والى أسر الضحايا.

