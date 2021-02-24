قهرمان: العلاقات الكويتية- الأذرية تشهد نمواً ملحوظاً

وطن النهار

اكد سفير اذربيجان لدى البلاد ايلخان قهرمان على عمق العلاقات الكويتية الاذرية، مشيرا الى ان هذه العلاقات تشهد نمو ملحوظا وفي جميع المجالات.

وقال قهرمان في تصريح صحافي ان الكويت واذربيجان تتقسمان نفس القيم والرؤى حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيدا بالمواقف الكويتية تجاه بلاده في المحافل الدولية وخصوصا في منظمتي التعاون الاسلامي والامم المتحدة.

واوضح ان بلاده ترحب بالسياح الكويتيين، مشيرا الى ان عودة السياحة ستكون قريبا بعد الانتهاء من جائحة كورونا والعودة الى الحياة الطبيعية.

واشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة الكويتية في مواجهة كورونا والتسهيلات التي قدمت لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد وتذليل جميع الصعوبات التي واجهته اثناء كورونا .

